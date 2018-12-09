من هي الأميرة السعودية الراحلة الجوهرة بنت فيصل؟

ودعت العائلة المالكة في السعودية اليوم الأحد، الأميرة الجوهرة بنت فيصل آل سعود، عن عمر ناهز الـ90 عامًا.

والاسم الكامل للأميرة الراحلة هو الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود.

وجدها الأمير سعد، هو الأخ الشقيق للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، قتل في إحدى معارك توحيد المملكة، التي خاضها الملك المؤسس عبدالعزيز قبل أكثر من 80 عامًا.

ووالدتها هي الأميرة سارة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، فالملك المؤسس جدها لوالدتها، كما أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خالها.

والأميرة الراحلة هي آخر حفيدات الملك المؤسس من ابنته الأميرة سارة، التي تزوجت من ابن عمها الأمير فيصل بن سعد بن عبدالرحمن.

وتتوزع العائلة المالكة في السعودية، في عدة فروع، كما تأسست الدولة السعودية على مراحل منذ نحو 300 عام، وينتمي حكام المملكة الحاليون، لفرع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، الذي وحد المملكة بحدودها الحالية، قبل أكثر من 80 عامًا، بعد أن انتهت دولتان سابقتان أقامهما أمراء من الأسرة ذاتها.

ومن المقرر أن تقام صلاة الميت على جثمان الأميرة الراحلة، يوم غد الإثنين بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله، في مدينة الرياض.