أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، عبر بيان رسمي، وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد آل سعود.

وقال في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، “انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود”.

وأضاف أنّه “سيصلى على الأميرة، غدًا الإثنين الموافق 3 / 4 / 1440هـ، بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله، في مدينة الرياض”.

وكان ناشطون سعوديون قد كشفوا قبل ساعات وفاة الراحلة دون تفاصيل بشأن الراحلة.

ومن أوائل من نعوا الراحلة ابنة أخيها هيا بنت عبدالله حيث كتبت فجر اليوم تغريدة بتويتر جاء فيها: “ان لله و ان اليه لراجعون .. اللهم ارحم عمتي الجوهره بنت فيصل بن سعد .. و ثبتها عند السوال”.