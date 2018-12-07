نائبة الرئيس الكولومبي تعلن بالخطأ وفاة رئيس البلاد السابق

المصدر: ا ف ب‎

أعلنت نائبة الرئيس الكولومبي، مارتا لوسيا راميريس، بالخطأ، وفاة رئيس البلاد السابق بيليساريو بيتانكور (95 عامًا) الموجود في أحد مستشفيات بوغوتا، في تغريدة لها في “تويتر”، لكنها سرعان ما شطبت رسالتها.

وغردت راميريس قائلة: “أنا آسفة فعلًا لحصولي على معلومات خاطئة دفعتني إلى نشر رسالة عزاء.. يسرني أن أبلغ أن الرئيس بيليساريو بيتانكور لا يزال على قيد الحياة”.

وكانت نائبة الرئيس، أعلنت قبل ذلك وفاة الرئيس السابق، مقدمة تعازيها إلى عائلته.

وجاء في تغريدتها الأولى “ليرقد الرئيس السابق بيليساريو بيتانكور بسلام. تشكل حياته وإنجازاته وحبه لكولومبيا، وفضوله الفكري، قدوة لنا”.

وأعادت عدة وسائل إعلام نشر الرسالة، ما أدى إلى ردود فعل كثيرة، قبل أن تصحح نائبة الرئيس الخطأ بشطبها التغريدة.

ويعاني الرئيس الكولومبي السابق من مشاكل في الكلى، ويعالج في مستشفى مؤسسة سانتا في بوغوتا، ولم يصدر أي بيان عن وضعه الصحي.