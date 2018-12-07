بعد 22 شهرًا من زواجها.. مصرية تقيم دعوى طلاق لأنها مازالت عذراء

رفعت زوجة مصرية دعوى طلاق من زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة؛ بسبب خشيتها من ألّا تقيم حدود الله، وبقائها عذراء بعد 22 شهرًا من زواجها.

وقالت “م.ك.خ” في دعواها، إنها “خشيت على نفسها من الفتنة، فطوال فترة زواجها حرمت من حقوقها الشرعية، وتهرب زوجها من الجلوس معها”.

وأضافت أنها حينما توجهت للحديث مع والدتها في الموضوع، اعتدى عليها بالضرب بعد علمه بذلك، واتهمها بأنها تفشى أسرار المنزل الخاصة.

وتابعت الزوجة في دعواها، أنها “علمت سبب امتناعه عن معاشرتها من والدة زوجها، والتي قالت لها، إن نجلها مصاب بمرض اضطراب الهوية، ولديه عقدة مزمنة”.

وأكدت والدة الزوج، أن ابنها يرفض العلاج بسبب خوفه من الفضائح، وقدمت للزوجة التقارير الطبية التي تثبت صحة كلامها، وهو ما دعاها لإقامة هذه الدعوى.