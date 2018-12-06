في الخرطوم.. السفير الإيطالي سائق “توك توك” وزوجته “بائعة شاي” (فيديو)

بزي سوداني كامل مع زوجته، فاجأ السفير الإيطالي فابريزيو لوبيسا المارة في أحد شوارع الخرطوم، بقيادته التوك توك أو “الركشة” كما يطلق عليه السودانيون، في خطوة يبدو أنه قصد منها إظهار إعجابه بالنشاط الاجتماعي في البلاد.

وأظهر مقطع فيديو، وجد رواجًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، السفير برفقة زوجته، وهما يتبادلان الحديث معًا داخل “الركشة” التي وضع في مقدمتها علم بلاده.

ويبدو أن السفير الإيطالي خطط لإخراج هذا المقطع بشكل فيلم قصير، حيث أجلس زوجته في موقع لبيع “الشاي السوداني”، وهي ترتدي الثوب المحلي، وأتى بأحد السودانيين وألقى تحية الإسلام عليها، باعتبارها صاحبة المحل، وطرح عليها بعض الأسئلة، وفق وسائل إعلام سودانية.

وبدأ السفير بطلب القهوة السودانية لتقدمها الزوجة وسط الطريق العام، كما تفعل السودانيات صاحبات هذه المهنة البسيطة، حيث كان حديث السفير مع بائعة الشاي باللهجة السودانية، التي أشاد بها بعد أن تذوقها.

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي يشارك فيها السفير الإيطالي في الخرطوم السودانيين جزءًا من برامجهم اليومية، فقد ظهر قبل عدة أشهر في إحدى الصور، يتشارك مع العمالة السودانية في مهنة “العتالة”.