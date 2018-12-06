فتاة لبنانية لوزير خارجية الكويت: “إذا بتتفرج علينا نحنا اللبنانيات أكيد بتفتحلنا الفيزا” (فيديو)

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو نشرته فتاة لبنانية على حسابها في “سناب شات”، تطلب فيه من وزير خارجية الكويت السماح للبنانيات بدخولها، كما اعتبروا كلامها يخرج عن حدود اللياقة والأدب.

وعلقت الفتاة، والتي تملك حسابًا باسم “تامي”، بالقول: “أولًا مسا الخير وأنا كمواطنة لبنانية بدي أطلب من وزير خارجية الكويت يخلينا نروح عالكويت؛ لأن نحنا بنحب الكويت كتير، بس أنا ما بعرف ليه إنتوا ما بتحبونا، عشان هيك أنا بطلب من وزير الخارجية الكويتي يشرب فنجان قهوة لبنانية، يتفرج علينا نحنا اللبنانيات وأنا أكيد حيفتحلنا الفيزا”.

وكان قرار الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بمنع دخول المغربيات والتونسيات دون الـ40 للعمل في الدولة في حال عدم وجود محرم، وكذلك اللبنانيات واللواتي يحتجن إضافة لذلك إلى موافقة أمنية، قد أثار جدلًا بين ناشطين.

وجاء القرار بالتنسيق بين الكويت وكل من المغرب وتونس تلبية لطلبهما، مستثنيًا المغربيات والتونسيات دون الـ40، في حال كان دخولهن للحاق بعائل كزوج أو أب.

كما منعت الهيئة دخول اللبنانيات دون الـ40 إليها دون محرم، واشترطت إضافة إلى ذلك حصولهن على موافقة أمنية.