فتاة لبنانية لوزير خارجية الكويت: “إذا بتتفرج علينا نحنا اللبنانيات أكيد بتفتحلنا الفيزا” (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . طلبت فتاة لبنانية من وزير الخارجية الكويتي السماح للبنانيات بزيارة بلاده، بعد صدور قرار رسمي من الحكومة الكويتية بمنع دخولهن إلا بمحرم، حيث علقت قائلة: "نحنا بنحب الكويت كتير". . . #إرم_نيوز #لبنان #الكويت #فتاة #نساء #الحكومة #lebanon