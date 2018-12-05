وفاة شقيق رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور

وفاة شقيق رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور

المصدر: فريق التحرير

نعى رجل الأعمال الإماراتي البارز، خلف الحبتور، على موقع التواصل “تويتر” شقيقه محمد بن أحمد الحبتور، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

ونشر الحبتور تغريدة بتويتر جاء فيها: “*يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية* صدق الله العظيم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي إليكم المغفور له بإذن الله أخي محمد بن أحمد الحبتور الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم، إنَّا لله وإِنَّا إليه راجعون”.

وأعلن أن صلاة الجنازة على محمد الحبتور ستقام بعد صلاة العصر في مسجد الفاروق عمر بن الخطاب في إمارة دبي، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة القوز، لافتًا إلى أن العزاء سيكون في منزل خلف الحبتور في دبي.

ويعتبر من أشهر رجال الأعمال العرب وتقدر ثروته بأكثر من 5 مليار دولار، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إحدى كبرى الشركات العائلية في دولة الإمارات، ولها أنشطة في مجالات متنوعة من بينها السيارات والفندقة والبناء.

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