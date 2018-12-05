وفاة شقيق رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور

نعى رجل الأعمال الإماراتي البارز، خلف الحبتور، على موقع التواصل “تويتر” شقيقه محمد بن أحمد الحبتور، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

ونشر الحبتور تغريدة بتويتر جاء فيها: “*يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية* صدق الله العظيم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي إليكم المغفور له بإذن الله أخي محمد بن أحمد الحبتور الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم، إنَّا لله وإِنَّا إليه راجعون”.

*يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية*

صدق الله العظيم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي إليكم المغفور له بإذن الله أخي محمد بن أحمد الحبتور الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم. إنَّا لله وإِنَّا إليه راجعون. #خلف_الحبتور pic.twitter.com/TH7hJ01iCy — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) December 5, 2018

وأعلن أن صلاة الجنازة على محمد الحبتور ستقام بعد صلاة العصر في مسجد الفاروق عمر بن الخطاب في إمارة دبي، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة القوز، لافتًا إلى أن العزاء سيكون في منزل خلف الحبتور في دبي.

ويعتبر من أشهر رجال الأعمال العرب وتقدر ثروته بأكثر من 5 مليار دولار، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إحدى كبرى الشركات العائلية في دولة الإمارات، ولها أنشطة في مجالات متنوعة من بينها السيارات والفندقة والبناء.