طفل يربح 22 مليون دولار في عام واحد.. تعرّف على السبب (صور)

حقق الطفل “رايان”، الذي يبلغ من العمر سبع سنوات، ثروة هائلة من قناته على “يوتيوب” في عام 2018.

وحصل الطفل على مبلغ 22 مليون دولار في عام 2018 وحده؛ جراء الفيديوهات التي تصوره وهو يلعب بالألعاب، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وجاء رايان، صاحب سلسلة “ريان تويز ريفيو”، في المركز الأول في تصنيف فوربس لأفضل 10 مستخدمين في العالم لهذا العام.

وتحظى فيديوهات الطفل بمشاهدات عديدة تتخطى في الغالب المليون مشاهدة، وأصبحت مقاطع الفيديو ناجحة جدًا حتى أصبح لديه الآن خط ألعاب خاص به.

وبدأ رايان القناة الخاصة به على يوتيوب في مارس 2015، وأنشأت عائلته قناة ثانية تُعرف Ryan’s Family Review، والتي تضم العائلة وتكمل تحديات مختلفة ومدونات الفيديو وجولة في منزل العائلة.

معظم مشاهديه هم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وسبعة أعوام، كما قال والده العام الماضي، وغالبية معجبي “رايان” في الولايات المتحدة، لكن العديد منهم يعيشون أيضًا في المملكة المتحدة وفي الفلبين.

تركت والدة رايان، وهي معلمة كيمياء في مدرسة ثانوية سابقة، وظيفتها، للعمل بدوام كامل على قناة ابنها، ويعمل زوجها كمهندس هيكلي.