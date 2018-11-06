ماذا قالت السعودية فوزية المغامسي بعد نيلها جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي؟‎‎

ردت المعلمة السعودية، فوزية المغامسي، اليوم الثلاثاء، على تهنئة شخصية من وليّ عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعد أن حصلت على “جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي”.

وقالت المغامسي، وهي معلمة رياضيات حاصلة على عدة ألقاب تميز سابقة:”عبارات الشكر وكلمات الثناء لن تُوفي سمو الشيخ محمد بن زايد حقه على رعايته الكريمة للتميز في التعليم، والتي استهدفت حجر الأساس المعلم وتقديره للارتقاء بالتعليم، لكن لا نملك إلا الدعاء له بأن يحفظه الله، وأن يجعل ما يقدمه خدمة للإسلام والمسلمين”.

وكان حساب الشيخ محمد بن زايد الرسمي على موقع “تويتر” قد هنأ المغامسي، بجانب تهنئة المعلم الإماراتي راشد علي هاشم، لفوزهما بالجائزة التي تمنح كل عام لمعلم ومعلمة من دول الخليج.

ونشر حساب الشيخ محمد بن زايد:”نبارك للمعلميْن راشد علي هاشم من الإمارات، وفوزية المغامسي من السعودية، فوزهما المستحق بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي.. وستظل الجائزة معين المعرفة الذي يرفد الميدان التربوي بأعلامه ورواده.. وسقف طموحاتنا كبير، ونريد للجائزة أن توقد شعلة التميز والحراك التربوي في سماء الخليج”.

عبارات الشكر وكلمات الثناء لن توفيه حق سمو الشيخ محمد بن زايد على رعايته الكريمة للتميز في التعليم والذي استهدفت حجر الاساس المعلم وتقديره للارتقاء بالتعليم لكن لا نملك إلا الدعاء له بأن يحفظه وأن يجعل ما يقدمه لخدمة الاسلام والمسلمين https://t.co/x6qwHGa8wS — فوزية المغامسي (@fafialmagamsi) November 6, 2018

وتعمل المعلمة المغامسي مدرسةً لمادة الرياضيات في الثانوية 56 في محافظة جدة، وهي عضو المجلس الاستشاري للمعلمين المعتمد مؤخرًا، وسبق أن حصلت في العام 2014 على “جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للتميز”.

وانهالت التهاني على “المغامسي” فور الإعلان عن فوزها بالجائزة، من قِبل زملائها في القطاع التعليمي ومواطنيها بشكل عام، بمن فيهم وزير التعليم أحمد العيسى.