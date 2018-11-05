استنساخ دمى جنسية من نساء حقيقيات (صور)

قامت شركة بريطانية بصناعة نماذج دمى جنسية مستنسخة من نساء حقيقيات، دون الحصول على إذنهن أو علمهن، حيث سمحت لعملائها باختيار أي امرأة يجدونها تلبي رغباتهم، سواء كانت من المشاهير أو النساء العاديات.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الإثنين، قالت مديرة شركة “سيكس دول”، جاد ستانلي: إن “مُعظم زبائنها يطلبون دمىً تُشبه المشاهير أو زوجاتهم المتوفيات، وآخرون يطلبون نساءً عاديات”.

وعن مدى قانونية عملها، أكدت ستانلي، 35 عامًا، عدم رغبتها في الدخول بقضايا قانونية، مبينةً أن صناعة الدمى مجرد شبه فقط، وخدمة تدعم الذين فقدوا أشخاصًا عزيزين عليهم.

وأضافت أن الشركة تحصل على صور للنساء التي يرغبون بتجسيدها في الدمى، من عملائهم، مع تفاصيل كثيرة عنها مثل الطول والوزن، ثم ترسلها دون إذنهن إلى الصين؛ لصناعتها بدقة، وإعادتها للبيع.