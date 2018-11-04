بينهم متهمون بالإرهاب.. “أيام قرطاج” يعرض أفلامًا سينمائية لمساجين في تونس

انطلقت اليوم سلسلة من العروض السينمائية، في عدد من السجون التونسية، بمناسبة الدورة 29 من أيام قرطاج السينمائية.

وسيشاهد هذه العروض التي ستعرض في 6 مؤسسات سجنية، 500 سجين، يقضون عقوبات سجنية في قضايا مختلفة، منهم متهمون بالقيام بعمليات إرهابية.

وقال مدير أيام قرطاج السينمائية، نجيب عياد، إن “الدورة الحالية استثنائية، باعتبار أن الدورات السابقة أتاحت لـ150 سجينًا فقط، إمكانية مشاهدة الأفلام”.

وأضاف نجيب عياد أن “افتتاح العروض للمساجين، سيطلق اليوم في سجن المرناقية بمحافظة منوبة بفلم تونسي، تحت عنوان في عينيا للمخرج نجيب بالقاضي، في حين سيكون الختام في سجن محافظة المهدية، بفلم وثائقي تونسي تحت عنوان عالسكة للمخرج رضوان بن عمار”.

وسيتم تقديم أفلام أخرى، مثل الفلم المصري ” أمل”، وفلم جزائري بعنوان “آخر أيام زمان”، وفلم آخر تونسي بعنوان “غزالة”، وهي أفلام اجتماعية.

وأكد المتحدث باسم إدارة السجون التونسية، سفيان مزغيش، أن عرض هذه الأفلام، يمكن اعتباره “خدمة اجتماعية للسجناء كي يستعيد السجين مواطنته” .

وشدد سفيان مزغيش، على أن الإدارة العامة للسجون، تعمل على تحسين علاقة السجين بحراس السجون، مشيرًا إلى أن “سلب الحرية لا يعني أن يفقد السجين بقية حقوقه الثقافية، لأن الإبداع الثقافي يعمل على غرس قيم التسامح”، على حد تعبيره.

وأضاف المتحدث باسم إدارة السجون، أن “بإمكان المساجين المتهمين في قضايا إرهابية، المشاركة في مشاهدة الأفلام التي سيتم عرضها، في عدد من الوحدات السجنية، شرط انخراطهم في المنظومة الإصلاحية وابتعادهم عن الفكر المتطرف”.