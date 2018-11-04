الأردن.. إلغاء فعالية تستضيف مجلة المثليين “ماي كالي”

أعلنت وزارة الثقافة الأردنية، يوم الأحد، إلغاء فعالية كان من المقرر أن تستضيف ممثلًا عن مجلة “ماي كالي” المعنية بشؤون المثليين.

والفعالية من تنظيم المتحف الوطني للفنون الجميلة في الأردن، وكان من المقرر إقامتها، السبت المقبل.

وقال الناطق باسم وزارة الثقافة أحمد العون، إنه “جرى مخاطبة المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة؛ لإلغاء الفعالية، واستجاب على الفور”.

وأشار العون في تصريح صحفي، إلى أن المتحف “هيئة مستقلة ماليًا وإداريًا”.

وأثار إعلان المتحف عن استضافة المجلة المعنية بشؤون المثليين، سخطًا كبيرًا وردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

يشار إلى أن مجلة “ماي كالي”، تعنى بأمور المثليين وتصدر باللغة الإنجليزية من العاصمة عمّان.