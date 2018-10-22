مدمنو المخدرات في مصر بين العلاج أو السجن (فيديو)

دخل مشروع قانون مقترح في البرلمان المصري، حول إمكانية استبدال عقوبة المدمنين على المخدرات، بالعلاج بدلًا من عقوبة السجن، إلى دائرة النقاش المجتمعي.

ويدور النقاش في المجتمع المصري حول جدوى تلك الخطوة حال جرى إقرارها رسميًا، في ظل تساؤلات مفادها هل الشخص المتعاطي جانٍ أم مجني عليه؟ لاسيما بعدما بات الإدمان خطرًا يهدد استقرار، وأمن المجتمعات بشكل عام، ويدمر الإنسان ويحوله من شخص سوي إلى منبوذ ينظر المجتمع إليه نظرة المجرمين.

ورصدت كاميرا “إرم نيوز” آراء بعض المواطنين في قرار علاج الدولة للشخص المدمن، وعدم معاقبته بالحبس، حيث جاء بعضها مؤيدًا للفكرة، مؤكدين على أن المدمن مجنيّ عليه وضحية للظروف المحيطة، ولا توجد فائدة من حبسه.

فيما جاءت آراء البعض الآخر معارضة لهذا القانون، لافتين إلى أنه يعطي فرصة لكل شخص أن يتعاطى المخدرات دون الوقوع تحت طائلة القانون، وفي النهاية يذهب إلى أي مصحة لتلقي العلاج، بالتالي فإن نسب تعاطي الشباب للمخدرات ستزداد ولن تقل.

بينما شكك بعض المواطنين في قدرة الدولة على تنفيذ هذا التوجه، موضحين أنه “حتى إذا تم تطبيق القانون، فإن الوضع العام لحال الشباب سيجعل المدمن يعود بعد شفائه للإدمان؛ لأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة به لم تتغير”.