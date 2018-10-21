بعد 50 عامًا.. رجل يطلق زوجته بسبب “الدهون”

قرر رجل إسرائيلي من أصل يمني، تطليق زوجته بعد مرور 50 عامًا على زواجهما، بسبب تقديمها الطعام الغني بالدهون له لتناوله.

ووفقًا لموقع “المصدر” الإلكتروني الإسرائيلي، قال الزوج الإسرائيلي أمام المحامية: “زوجتي تقتلني، فهي تطهو طعامًا شهيًا غنيًا بالدهون، وهذا يشكل خطرًا على صحتي”.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن المحامية قولها: “عاش الزوجان حياة زوجية طويلة معًا، وفي فترة متأخرة من علاقتهما، نشأت خلافات بينهما بسبب الأطعمة”، مضيفةً “أعتقد أن الزوجة قد سئمت من الحياة مع زوجها، لهذا يسعى الزوجان إلى الطلاق”.

وأضافت: “تدهور وضع الزوج الصحي، وحظر عليه الأطباء تناول أطعمة غنية بـ الدهون، فأخبر زوجته أن عليه البدء بتناول أطعمة صحية، وأنه إذا واصلت طهي هذه الأطعمة المليئة بالدهون، فإنه لن يتردد في تناولها”.

وتابعت: “بعد أن رفضت الزوجة الاستجابة لطلب الزوج، وواصلت إعداد الأطعمة الغنية بالدهون، اعتبر الزوج هذه السلوكيات أعمال استفزازية، وتوجه إلى محامية للسير بإجراءات طلاقها”.