ما حقيقة نقل أعلاف الأغنام في سيارات تابعة للخطوط الجوية الكويتية؟

أبدى ناشطون وحقوقيون كويتيون استياءهم من قيام شاحنات تحمل شعار شركة الخطوط الجوية الكويتية بنقل أعلاف للغنم.

وأُثيرت الانتقادات عقب توثيق أحد المواطنين بمقطع فيديو “قيام شاحنات تحمل شعار الشركة الكويتية بنقل أعلاف الأغنام في منطقة كبد في محافظة الجهراء”.

ووجه النشطاء انتقاداتهم للشركة ورئيسها متسائلين عن غياب الرقابة عن هذه الشاحنات، ومنهم الحقوقي الكويتي البارز صلاح الهاشم الذي قال: “يبدو أن الشركة التابعة للخطوط الكويتية أصبحت مسؤولة عن الأمن الغذائي لجواخير كبد.!!! (رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية) يوسف الجاسم ليت اهتمامك يصل إلى الرقابة على ما يأكل ركاب الكويتية ومراعاة نظافة سيارات الشركات المُعدة لذلك.! نقول..ليت”.

ببدو ان الشركة التابعة للخطوط للكويتية أصبحت مسؤولة عن الامن الغذائي لجواخير كبد.!!!

يوسف الجاسم ليت اهتمامك يصل الى الرقابة على مايأكل ركاب الكويتية ومراعاة نظافة سيارات الشركات المُعدة لذلك.!

نقول..ليت..!! https://t.co/ntZcHt6JRd — salah alhashem مواطن (@salahalhashem) October 21, 2018

وأضاف الهاشم منتقدًا: “الأخ يوسف الجاسم يتكلم عن هذه الشركة التابعة له كمن يتكلم عن شركة عملاقة كالفيسبوك! إحدى سيارات الشركة تحمل العلف إلى مكان ما.!! نتمنى أن لا تكون وجبات الطعام الجديدة للخطوط الكويتية مخلوطة بهذا العلف. أو ربما هي تجربة أصناف جديدة من الطعام نتمنى تجربتها على مجلسي إدارة الشركتين”.

الاخ يوسف الجاسم يتكلم عن هذه الشركة التابعة له كمن يتكلم عن شركة عملاقة كالفيسبوك! احدى سيارات الشركة تحمل العلف الى مكان ما.!! نتمنى أن لاتكون وجبات الطعام الجديدة للخطوط الكويتية مخلوطة بهذا العلف. أو ربما هي تجربة أصناف جديدة من الطعام نتمنى تجربتها على مجلسي ادارة الشركتين.! https://t.co/ntZcHt6JRd — salah alhashem مواطن (@salahalhashem) October 21, 2018

وعلق الناشط المعروف مشاري بويابس ساخرًا: “مو لما نقولكم كاسكو فيها و فيها و فيها،،،، تقتنعون وتصدقون يلا اقبض باجر تركب الكويتية المنيو: شعير باليقطين مطهو بالخلطة السرية وجت مع صلصه الطماطم منتقاه من مزارعنا بالصليبية”.

مو لما نقولكم كاسكو فيها و فيها و فيها،،،،تقتنعون و تصدقون يلا اقبض باجر تركب الكويتية المنيو: شعير باليقطين مطهو بالخلطة السرية

و

جت مع صلصه الطماطم منتقاه من مزارعنا بالصليبية https://t.co/3FxpDc2Qbf — الاسطورة مشاري بويابس (@mbuyabis) October 21, 2018

وقال المدوِن بندر الماجدي”: “أين المسؤولين من هؤلاء المتمردين الذين لم يصونوا الأمانة والسؤال من الذي اعطى اوامر لسيارات لتحميل العلف والذهاب به لجبد هل سيحاسب ام من سيحاسب سايق السياراة الذي حمل العلف باوامر والثانية اذا كان تصرف شخصي من السايق ماهو العقاب الذي يستحق بعملته التي سودة وجه الكويتية”.

المسئولين اين هم عن هؤلاء المتمردين الذين لم يصونون الامانة والسؤال من الذي اعطى اوامر لسيارات لتحميل العلف والذهاب به لجبد هل سيحاسب ام من سيحاسب سايق السياراة الذي حمل العلف باوامر

والثانية اذا كان تصرف شخصي من السايق ماهو العقاب الذي يستحق بعملته التي سودة وجه الكويتية — بندر الماجدي???????? (@BandarAlmajde) October 21, 2018

ورغم الانتقادات التي تعرضت لها الشركة بسبب المقطع الذي لا يمكن التأكد من حقيقته، فإنها لم تصدر حتى اللحظة أي بيان توضيحي حوله، لكن نشطاء آخرين أوضحوا أن “هذه السيارات قديمة وقد تم بيعها ولم تعد ملكًا للشركة أو تابعة لها إلا أنه لم يتم إزالة شعارها مما أدخل الناس في لبس حول عملها”.