ما حقيقة نقل أعلاف الأغنام في سيارات تابعة للخطوط الجوية الكويتية؟

ما حقيقة نقل أعلاف الأغنام في سيارات تابعة للخطوط الجوية الكويتية؟

#إرم_نيوز

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أبدى ناشطون وحقوقيون كويتيون استياءهم من قيام شاحنات تحمل شعار شركة الخطوط الجوية الكويتية بنقل أعلاف للغنم.

وأُثيرت الانتقادات عقب توثيق أحد المواطنين بمقطع فيديو “قيام شاحنات تحمل شعار الشركة الكويتية بنقل أعلاف الأغنام في منطقة كبد في محافظة الجهراء”.

ووجه النشطاء انتقاداتهم للشركة ورئيسها متسائلين عن غياب الرقابة عن هذه الشاحنات، ومنهم الحقوقي الكويتي البارز صلاح الهاشم الذي قال: “يبدو أن الشركة التابعة للخطوط الكويتية أصبحت مسؤولة عن الأمن الغذائي لجواخير كبد.!!! (رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية) يوسف الجاسم ليت اهتمامك يصل إلى الرقابة على ما يأكل ركاب الكويتية ومراعاة نظافة سيارات الشركات المُعدة لذلك.! نقول..ليت”.

وأضاف الهاشم منتقدًا: “الأخ يوسف الجاسم يتكلم عن هذه الشركة التابعة له كمن يتكلم عن شركة عملاقة كالفيسبوك! إحدى سيارات الشركة تحمل العلف إلى مكان ما.!! نتمنى أن لا تكون وجبات الطعام الجديدة للخطوط الكويتية مخلوطة بهذا العلف. أو ربما هي تجربة أصناف جديدة من الطعام نتمنى تجربتها على مجلسي إدارة الشركتين”.

وعلق الناشط المعروف مشاري بويابس ساخرًا: “مو لما نقولكم كاسكو فيها و فيها و فيها،،،، تقتنعون وتصدقون يلا اقبض باجر تركب الكويتية المنيو: شعير باليقطين مطهو بالخلطة السرية وجت مع صلصه الطماطم منتقاه من مزارعنا بالصليبية”.

وقال المدوِن بندر الماجدي”: “أين المسؤولين من هؤلاء المتمردين الذين لم يصونوا الأمانة والسؤال من الذي اعطى اوامر لسيارات لتحميل العلف والذهاب به لجبد هل سيحاسب ام من سيحاسب سايق السياراة الذي حمل العلف باوامر والثانية اذا كان تصرف شخصي من السايق ماهو العقاب الذي يستحق بعملته التي سودة وجه الكويتية”.

ورغم الانتقادات التي تعرضت لها الشركة بسبب المقطع الذي لا يمكن التأكد من حقيقته، فإنها لم تصدر حتى اللحظة أي بيان توضيحي حوله، لكن نشطاء آخرين أوضحوا أن “هذه السيارات قديمة وقد تم بيعها ولم تعد ملكًا للشركة أو تابعة لها إلا أنه لم يتم إزالة شعارها مما أدخل الناس في لبس حول عملها”.

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