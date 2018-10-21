تقرير رسمي يكشف سبب وفاة خبيرة التجميل العراقية رشا الحسن

كشف تقرير طبي صادر عن مركز الطب العدلي في العراق، الأحد، عن سبب وفاة خبيرة التجميل رشا الحسن، مؤكدًا أن سبب الوفاة “تثخن مع تكلس الصمام ومضاعفاته”.

وجاء في التقرير المقتضب، بحسب ما نشرته وسائل إعلام عراقية محلية، أن “سبب وفاة رشا الحسن هو تثخن مع تكلس الصمام ومضاعفاته”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في 23 آب/ أغسطس الماضي، عن وفاة صاحبة مركز للتجميل تُدعى رشا الحسن في مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة بغداد.

وجاء هذا الحادث بعد أيام من وفاة خبيرة التجميل رفيف الياسري، حيث أكدت وزارة الداخلية في حينها، أن سبب وفاتها هو تناولها جرعة دواء أفقدتها حياتها.

وتصاعدت حدة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بشأن وفاة خبيرة التجميل رشا الحسن، وذلك بعد أسبوع على وفاة رفيف الياسري، في حين ذهب كثير من التفسيرات بشأن تزامن وفاتهما في ظروف غامضة ووقت متقارب، للحديث عن سعي جهات خارجية إلى اقتحام مجال التجميل في العراق.