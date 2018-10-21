بدل تسليمه لوالده.. امرأة تترك طفلًا صغيرًا في عنوان خطأ

قالت الشرطة بولاية تكساس الأمريكية، إن امرأة كانت تعتزم تسليم طفل يبلغ من العمر سنتين إلى والده، تركته بدلًا من ذلك في عنوان خطأ في ضاحية بهيوستون ثم غادرت المكان بسرعة عقب قرع جرس الباب.

وقالت السلطات، إنه كان يشتبه في بادئ الأمر بارتكاب هذه المرأة،‭‭‭ ‬‬‬وهي إحدى صديقات الأم، تهمة إهمال طفلها بعد أن أظهر شريط مصور جرى تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، المرأة وهي تترك الطفل عند منزل شخص غريب في ضاحية سبرينغ بشمال هيوستون يوم الخميس.

وقال والد الطفل لمفتشي الشرطة فيما بعد، إنه تلقى رسالة نصية من الأم توضح له أن إحدى صديقاتها ستسلمه الطفل في الساعات الأولى من بعد الظهر. ولكن عندما لم يحضر أحد اعتقد أن المرأة غيَّرت رأيها وغادر المنزل.

وقال اللفتنانت سكوت سبنسر من مكتب قائد شرطة مقاطعة مونتجمري على “فيسبوك”، إن “المشتبه فيها بالشريط المصور أوصلت الطفل بعد مغادرة الوالد المنزل وفي العنوان الخطأ”.

وأضاف “المرأة التي ظهرت في الشريط المصور غادرت المكان دون التأكد من وجود أحد بالمنزل أو الشخص الذي تسلمه الطفل”.

وقال مكتب قائد الشرطة، إن امرأة فتحت الباب ووجدت طفلًا وحيدًا لم تره من قبلُ مطلقًا ومعه حقيبتان.

وأضاف أن “الطفل سليم ويبدو في صحة جيدة”. وقال إنه “موجود في رعاية هيئة حماية الطفل”.