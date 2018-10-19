مصري يطالب بحبس زوجته بسبب ختان ابنتيه

طالب مواطن مصري، اليوم الجمعة، في بلاغ رسمي للسلطات الأمنية في البلاد، بتطبيق أقصى العقوبة على زوجته؛ بعد قيامها بختان ابنتيه.

وحرر عامل من مركز الوقف بمحافظة قنا جنوب مصر، محضرًا رسميًا ضد زوجته؛ لقيامها بختان ابنتيه، في وقت غيابه عن المنزل؛ بسبب تواجده في محل عمله خارج البلاد.

واتهم نور الدين حفني، عامل مصري، زوجته في القضية رقم 3381 لسنة 2018 جنح الوقف، بمخالفة القانون وإجراء عملية ختان لنجلتيه “بسملة” وتبلغ من العمر 12 عامًا و”روان” تبلغ من العمر 10 أعوام بدون علمه، أثناء تواجده في عمله بالمملكة العربية السعودية.

قال الزوج في بلاغه، إنه عمل في المملكة العربية السعودية لأكثر من 12 عامًا، تعامل خلالها مع جنسيات مختلفة من دول إسلامية، مؤكدًا أنهم لا يقدمون على ختان الإناث باستثناء دولتي مصر والسودان.

وأوضح في البلاغ، أنه لجأ لعلماء الدين في السعودية ومصر، وأجمعوا أن الختان غير واجب، كما أن الأطباء أكدوا له أن الختان يسبب أضرارًا نفسية وجسدية للفتيات.

وطالب “حفني” في بلاغه، بتوقيع أقصى العقوبة على زوجته وفقًا لما ينص عليه القانون؛ لأنه حذرها من ارتكاب هذا الأمر عندما علم بذلك، إلا أنها أصرت على رأيها وذهبت بهما لأحد الأطباء الذي قام بإجراء عملية الختان.

وجرم قانون العقوبات المصري رقم 78 لسنة 2016، ممارسات ختان الإناث في المادتين 242 مكرر و242 مكرر (أ) في قانون العقوبات.

ونص على السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز السبع لمن مارس الختان، كما نص القانون بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز السبع إذا أفضى الختان لعاهة أو الموت، كما ينص القانون المصري على السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الثلاث لكل من قدم أنثى وتم ختانها.