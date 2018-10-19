وفاة المقرئ العراقي علاء الدين القيسي

نعت الأوساط الدينية والشعبية في العراق، اليوم الجمعة، المقرئ الكبير علاء الدين القيسي، الذي توفي عن عمر ناهز 75 عامًا.

وقالت أسرة القيسي لوسائل إعلام محلية، إن الراحل توفي بالعاصمة الأردنية، عمان، ليلة الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد القيسي المولود 1940، من أبرز قرّاء العراق أواخر القرن الماضي، مع الحافظ خليل إسماعيل، حيث عرف بعذوبة صوته وقدرته على أداء المقامات العراقية المختلفة.

وشارك القيسي على مدار السنوات الماضية في ترسيخ المدرسة الإقرائية العراقية، والحفاظ على تراثها، عبر مشاركته في الندوات والملتقيات العربية والمحلية.

وانتخبته الرابطة العالمية الإسلامية للقرّاء والمجودين رئيسًا لها العام 2009، في ماليزيا.