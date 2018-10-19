الكويت تسمح للوافدين باستقبال والديهم دون التقيد بالسن‎

ألغت السلطات الكويتية، شرط السن عند استخراج أذونات الزيارة العائلية لوالدي الوافد المقيم، والذي كان محددًا في السابق بـ 60 عامًا.

ونقلت صحيفة “الراي” المحلية، عن المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت، اللواء عبدالله الهاجري، قوله إنه تم إلغاء شرط السن عند استخراج أذونات الزيارة العائلية للأبوين، مبينًا أن أبواب مديري إدارات شؤون الإقامة ومساعديهم في المحافظات مفتوحة لأي استفسار من أي مراجع.

وكان الهاجري، قد عقد اجتماعًا مع مديري إدارات شؤون الإقامة، منحهم خلاله صلاحية الموافقة على منح أذونات تأشيرة زيارة عائلية لوالدي المقيم (الأب والأم)، دون شرط السن الذي كان محددًا في السابق 60 عامًا.

وأضافت المصادر أن “اللواء الهاجري أكد خلال اللقاء على ضرورة أن تكون الزيارات التجارية والعائلية لمدة شهر واحد، وأن يرهن تمديدها من عدمه بوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء فيصل النواف”.