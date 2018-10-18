بعد 37 عامًا.. إمام يكتشف أن الجميع يصلون باتجاه خاطئ داخل مسجده

ذكرت تقارير إعلامية تركية أن المصلين بمسجد في تركيا كانوا يصلون في اتجاه القبلة الخاطئ منذ ما يقرب من أربعة عقود قبل أن يدرك إمام جديد الخطأ.

وقالت صحيفة “دايلي صباح” أن “مسجدًا في منطقة سوغوران في محافظة يالوفا شمال تركيا كان يعاني من خلل أساسي في بنائه تسبب بانحراف المصلين عن القبلة أثناء أداء الصلوات الخمسة بـ33 درجة”.

بدورها، أشارت وكالة أنباء “ديميرورين” إلى أن “عيسى كايا الذي تم تعيينه إمامًا في المسجد في السنة الماضية، قرر عقب انتشار شائعات حول خطأ اتجاه المحراب الذي يوضع عادةً في المساجد للإشارة إلى موقع الكعبة المشرفة في مكة، طلب رأي المفتين المحليين”، وفق ما أوردت صحيفة “حريت”.

وذكرت التقارير أن المفتين أكدوا أن المحراب وضع في المكان الخاطئ عند بناء المسجد في عام 1981.

وبدلًا من هدم المحراب على الفور، لجأ كايا لتدبير مؤقت لإرشاد الناس إلى اتجاه القبلة الصحيح، حيث وضع سهامًا من شريط لاصق أبيض على سجاد المسجد تشير إلى اتجاه القبلة، وسيعزى لمهندس معماري مهمة إعادة تصميم البناء لتصحيح الخطأ، بحسب التقارير.

ونقلت وكالة “ديميرورين” عن الإمام قوله: “لقد شرحنا الموقف للمصلين وكان رد فعل معظمهم إيجابيًا على حلنا”.