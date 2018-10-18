“هيئة الترفيه” السعودية تكشف عن باقة من الفعاليات الجديدة

أعلنت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مجموعة جديدة من الفعاليات التي ستشهدها المملكة ابتداءً من اليوم الخميس ولمدة أسبوع، وذلك عبر حسابها بموقع “تويتر”.

وقالت الهيئة إنها “تقدم فعالية إبداعية في الرياض​ وأخرى لـ “”ستاند اب”” كوميدي في جدة وأكبر حديقة ألعاب مائية مطاطية في العالم تواصل استقبال الزوار في الخبر”.

#خبر | #هيئة_الترفيه تقدم فعالية ابداعية في الرياض​ وأخرى لـ ""ستاند اب"" كوميدي في جدة و أكبر حديقة ألعاب مائية مطاطية في العالم تواصل استقبال الزوار في الخبر .https://t.co/o88Y1KaVZU pic.twitter.com/bH2e5vALje — هيئة الترفيه (@GEA_SA) October 17, 2018

ونشر حساب “روزنامة الترفيه” تغريدة قال فيها: “شوف جديد الفعاليات، وخلك قريب من أنشطة ترفيهية رهيبة..وحماسية.. خلال الفترة من الـ 18 إلى الـ24 من أكتوبر”.

وأرفقت الهيئة التغريدة تلك بمقطع فيديو أوضحت خلاله أن الفعاليات ستتضمن عروضًا حيَّة ومهرجانات وأنشطة ومعارض ترفيهية إلى جانب عدد من الحفلات الفنية.

شوف جديد الفعاليات ????

وخلك قريب من أنشطة ترفيهية رهيبة ????..وحماسية ???? ..

خلال الفترة من 18 – 24 أكتوبر#روزنامة_الترفيه — روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) October 17, 2018

وفي بيان للهيئة نشرته عبر موقعها، كشفت عن انطلاق فعالية “استديو الإبداع” في الفترة ما بين الـ 20 إلى الـ 26 من أكتوبر في قاعة “أوشا” للاحتفالات، وهي فعالية تهتم بمجالات الفنون البصرية والإبداعية وتتضمن عروض ترفيهية كالمتاهة الفنية التي تلهم الإبداع، وتم تصميمها بطريقة فنية باستخدام الديكورات والإضاءة والصوت بشكل متناسق.

وفي جدة سيقيم نادي الكوميديا “دوري الارتجال” في جمعية الثقافة والفنون، إذ يعيش الحضور ساعتين من الضحك المتواصل مع مجموعة من الشباب الموهوبين وذلك مساء يوم الخميس.