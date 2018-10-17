رجل أعمال مصري يقفز من الطابق الخامس

فضّل رجل أعمال مصري الانتحار قفزًا من الطابق الخامس، على القبض عليه من قبل رجال الشرطة على خلفية هروبه من تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه.

وأقدم رجل الأعمال محمد جمال ( 49 عامًا)، صاحب مدرسة خاصة في التجمع، على الانتحار صباح اليوم الأربعاء، عندما قفز من الدور الخامس من شقته بمنطقة التجمع هربًا من رجال الشرطة، بعد أن داهمت قوات تنفيذ الأحكام شقته بهدف ضبطه لتنفيذ حكم قضائي صدر ضده بالسجن 3 سنوات.

وعقب وصول رجال الشرطة إلى شقته بالطابق الخامس، قفز من النافذة خوفًا من تنفيذ الحكم والفضيحة وسط أهله؛ ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة لمعاينة مسرح الواقعة، إذ أمرت بنقل جثة رجل الأعمال لمصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفي واقعة ثانية منفصلة، أقدمت طالبة مصرية تبلغ من العمر 15 عامًا ،في المرحلة الإعدادية، على الانتحار شنقًا بسبب تعنيف والدها وضربها في محافظة البحيرة شمال القاهرة.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن البحيرة إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثمان “د.هـ” الطالبة بالصف الأول الإعدادي في المعهد الأزهري للفتيات بوادي النطرون، إثر إصابتها بسحجات وكدمات وجروح بالرقبة وأجزاء متفرقة بالجسم.

وكشفت التحريات أن والد الفتاة أقرّ بتعديه على ابنته بالضرب بقصد تأديبها لعدم انتظامها في تلقي دروسها وضعف مستواها الدراسي.

وأضاف الوالد أنه فوجئ باتصال من زوجته يفيد بقيام ابنته بشنق نفسها بقطعة من القماش بمروحة سقف غرفة نومها، ولم يَتَّهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.