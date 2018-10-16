طاهٍ هندي يدخل موسوعة غينيس بطبخة تزن 3 أطنان (فيديو)

دخل طاهٍ هندي موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، بطبخة آسيوية كبيرة جدًا بلغ وزنها 3 أطنان.

أعد الشيف الهندي، فيشنو مانوهار، طبق “خيجدي” عملاقًا، وهي أكلة آسيوية مكونة من الأرز والعدس والتوابل.

وبحسب وكالة “إنترناشونال برس يونايتد” الأمريكية، فقد “مزج الشيف 275 كغم من الأرز و125 كغم من العدس، و150 كغم من الفاصولياء، و360 كغم من الماء، و150 كغم من الزبدة، بالإضافة إلى مكونات أخرى، لإعداد طبخة تحطم الأرقام القياسية”.

وبذلك الطبق العملاق حطم “مانوهار” الرقم القياسي السابق في الموسوعة لأكبر طبق “خيجدي”، والذي بلغ وزنه طنًا واحدًا، تم تسجيله في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

ومن جانبه، قال مانوهار إنّ “طهي الوجبة العملاقة استغرق حوالي 4 ساعات”، موضحًا أنه “اختار تحطيم الرقم القياسي بالتزامن مع يوم الأغذية العالمي، كجزء من حملته التي تهدف إلى إعلان (خيجدي) كطبق هندي وطني”.