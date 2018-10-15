عائلة من الغجر تختطف فتاة قاصرًا ليتزوجها ابنها الصغير في روسيا (صور)

شرعت الشرطة الروسية، بالبحث عن فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 عامًا، اختطفتها عائلة غجرية، قبل 6 أسابيع من أمام منزلها بمدينة نيجني نوفغورود في روسيا، وزوجتها لطفل يبلغ من العمر 14 عامًا.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم الإثنين، نقلًا عن الشرطة الروسية، أن ريجينا أنجاروفا هي طالبة اقتصاد، اتصلت بوالدتها تاتيانا في نفس اليوم من اختطافها، وطلبت منها عدم القلق؛ لأنها ستتزوج.

وكشفت والدتها، أنها تلقت اتصالًا ثانيًا من امرأة مجهولة الهوية، وأخبرتها أن ابنتها ستتزوج وستعيش مع عائلة العريس.

وعندما عبرت عن رفضها لهذا الزواج؛ لأن ابنتها قاصر وتعاني من مرض السل، وطلبت منهم عدم لمس ابنتها، منعوها من الحديث مع ابنتها.

وأظهر فحص الشرطة لحساب ريجينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تواصلها قبل عدة أسابيع من اختطافها، مع فتى من عائلة غجرية يدعى اليخان.