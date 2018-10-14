السعودية.. القبض على معذب القطط بالكلاب في المدينة المنورة (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في السعودية، اليوم الأحد، القبض على صاحب مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وهو يعذب القطط بتسليط الكلاب عليها في المدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل في بيان، إن الوزارة شكلت فريقًا مشتركًا للوصول إلى صاحب المقطع بالتعاون مع الجهات الأمنية، إثر تلقي الوزارة بلاغًا ضدَّ شخص يقوم بتعذيب القطط المربوطة بتسليط الكلاب عليها.

وأضاف أبا الخيل أنه تم التوصل إلى صاحب المقطع المسيء ويخضع للتحقيق الآن تمهيدًا لمحاسبته وفقًا للأنظمة المتَّبعة.

وكان مقطع الفيديو شكَّل صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار مطالبات واسعة بالقبض على صاحبه ومحاسبته.