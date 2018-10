السعودية.. القبض على معذب القطط بالكلاب في المدينة المنورة (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . القبض على معذب القطط بالكلاب في المدينة المنورة ألقت الأجهزة الأمنية في السعودية، اليوم الأحد، القبض على صاحب مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة هو يعذب القطط بتسليط الكلاب عليها في المدينة المنورة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل في بيان، إن الوزراة شكلت فريق مشترك للوصول إلى صاحب المقطع بالتعاون مع الجهات الأمنية إثر تلقي الوزارة بلاغاً عن شخص يقوم بتعذيب القطط المربوطة بتسليط الكلاب عليها.