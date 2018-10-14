بيع زجاجة ويسكي بـ 843 ألف دولار في مزاد بنيويورك

المصدر: ا ف ب

بيعت زجاجة “ويسكي” اسكتلندية عائدة للعام 1926، أمس السبت في نيويورك، بسعر 843200 دولار، خلال مزاد نظمته دار “سوذبيز”، إلا أنها لم تحطم السعر القياسي لهذا المشروب وهو 1,12 مليونًا.

وتمت تعبئة الزجاجة عام 1986 في شركة “ذي ماكالان” الاسكتلندية، بعدما عُتق الويسكي في برميل من خشب السنديان مدة ستين عامًا.

وخلافًا للنبيذ، تتوقف عملية تعتيق الويسكي ما إن يوضع في زجاجة.

وقد أُسست شركة “ذي ماكالان” عام 1924 في شمال اسكتلندا، وهي لم تنتج إلا 40 زجاجة عائدة لموسم عام 1926 معتقة ستين عامًا.

وفي الأشهر الستة الأخيرة بيعت ثلاث زجاجات “ذي ماكالان” بسعر زاد عن مليون دولار.