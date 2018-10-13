مصر.. سخرية واستياء شعبي من طلاء تمثال شهير (صور)‎

تباينت ردود أفعال نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في مصر، حيال أعمال طلاء تمت لتمثال شهير في أحد أحياء محافظة الجيزة بين السخرية والاستياء.

وفوجئ المارة بظهور تمثال “الفلاحة المصرية” في حي العمرانية بمحافظة الجيزة بلون أبيض، وقاعدة تحمل ألوان العلم المصري، بشكل مغاير عمّا ألفوه.

ونشرت الصفحة الرسمية لإدارة العلاقات العامة في حي العمرانية، عددًا من الصور لما وصفته بـ”أعمال دهان وتجميل”، مشيرة إلى أن “التمثال عانى الإهمال والتشوية مثلما يحدث للأعمال الفنية في ميادين مصر، على الرغم من كونه من أهم أعمال فنان نحت مصري معاصر”، منوِّهة إلى أنها “أعادت تجميله، وإزالة العبارات المسيئة، مع تجميل المنطقة المحيطه به”.

وتمثال “الفلاحة المصرية”، واحد من أعمال النحَّات المصري الشهير، فتحي محمود، المولود العام 1918 والمُتوفى العام 1982، وهو أحد تلاميذ الفنان التشكيلي الشهير، محمود مختار، وصاحب تمثال طلعت حرب الشهير، وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وكتب أحد مرتادي “فيس بوك” غاضبًا:”أتيتم بواحد نقاش يشوِّه التمثال ويحوّله من تحفة فنية لبائعة جرجير”، وكتب ثانٍ متعجبًا:”دهنتم تمثالًا أثريًا بالبوية (الطلاء)”.