أكبر لاجئة في العالم تواجه خطر الترحيل من السويد (صور)

بدعوى انتهاء إقامتها، تواجه أكبر لاجئة في العالم، الأفغانية بيبيخال أوزبك، البالغة 107 أعوام، احتمالية صدور قرار بترحيلها من السويد.

وكانت السلطات أوقفت قرارًا بترحيلها، العام الماضي، ومددت إقامتها، إثر انتقادات واسعة.

واضطرت “أوزبك” إلى الهجرة من أفغانستان رفقة أسرتها، قبل عامين؛ بسبب الحرب المتواصلة منذ أعوام، ووصلت كرواتيا قبل عامين، قبل أن يستقر بها المقام في مدينة “غوتلاند”، جنوب شرقي السويد.

وتساءل أحد أحفاد السيدة الأفغانية، محمد أوزبك، خلال لقاء مع الإذاعة السويدية الرسمية: “لماذا لا يمنحون تصريح إقامة طويلة لامرأة مسنّة مصابة بالخرف؟”.

وانتقد “محمد” موقف مكتب الهجرة في البلاد تجاه جدّته، التي تعجز عن الحديث أو المشي، قائلًا: “إنها لا تفهم معظم ما يُقال حولها، وتعاني من ضعف الرؤية والسمع”.