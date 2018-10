بالصور والفيديو .. زفاف مفاجئ لممثل يهودي وإعلامية عربية مسلمة يثير مشاعر متباينة

View this post on Instagram

@eremnews زفاف مفاجئ لممثل يهودي وإعلامية عربية مسلمة يثير مشاعر متباينة . . أثار زفاف مفاجئ لممثل يهودي، وإعلامية عربية مسلمة في إسرائيل، مشاعر متباينة، اليوم الخميس، في بلد تندر فيه بشدة مثل هذه الزيجات. وجاء زواج تساحي هاليفي، الممثل اليهودي الذي يتحدث العربية بطلاقة، من الإعلامية لوسي هريش، التي تقدم برنامجًا إخباريًا بالعبرية، بعد قصة حب استمرت أربع سنوات، وقال أصدقاء لهما إنهما أبقياها طي الكتمان لتجنب السقوط ضحية للحساسيات الثقافية. ومزح الزوجان في بطاقة الدعوة لحفل زفافهما، التي نقلت صحيفة يسرائيل هايوم قولهما فيها: "نحن نوقع اتفاق سلام". وكثيرًا ما غذى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود التوترات بين اليهود، الذين يمثلون الأغلبية في إسرائيل، والعرب الذين يمثلون 20 بالمئة من السكان. وتشير أحدث بيانات متاحة عن سجلات الزواج إلى أن 23 زيجة فقط من بين 58 ألف زيجة تمت بين يهود وعرب في عام 2015. وهنأت صحيفة يديعوت أحرونوت، الأكثر مبيعًا في إسرائيل، العروسين قائلة: "مبروك"، بحروف عبرية على صفحتها الأولى. لكن أرييه درعي، الحاخام اليهودي المتشدد ووزير الداخلية، وهو المنصب الذي يراقب تسجيل السكان في إسرائيل، انتقد الزواج.