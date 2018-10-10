ما سبب ضحكة محمد بن زايد التي غزت مواقع التواصل؟ (فيديو)

ما سبب ضحكة محمد بن زايد التي غزت مواقع التواصل؟ (فيديو)

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

اجتاح مقطع فيديو يُظهر الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، وهو يضحك بين الحضور، في إحدى ندوات “مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل”، مواقع التواصل، خاصة في منطقة الخليج.

وجرى تداول الفيديو على نطاق واسع وشاهده عشرات الآلاف، منذ أمس الثلاثاء.

وكشفت وسائل إعلام إماراتية أن ضحكة الشيخ محمد بن زايد جاءت تفاعلًا مع وقوع رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والرئيس التنفيذي لشركة “مبادلة” الإماراتية للاستثمارات، خلدون المبارك، في حرج؛ بعد سؤال من مقدم الجلسة المذيع حمد الحارثي.

وسأل الحارثي المبارك سؤالًا مفاجئًا عن مدى رضا الشيخ محمد بن زايد عن أداء ونتائج “مان سيتي”، خلال السنوات الماضية، ليردّ بعد صمت خيّم على القاعة “إن شاء الله دايمًا راضي”، لينفجر الشيخ محمد بن زايد ضاحكًا بين الجمهور، الذي شاركه الضحك من ارتباك المسؤول الإماراتي.

وتحدث الشيخ محمد بن زايد خلال الجلسة في التظاهرة التي حضرها عدد من المسؤولين والجمهور الشبابي، داعيًا الشباب الإماراتي إلى المساعدة في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها.

 

ولقي المقطع، الذي تم تداوله بكثرة، إشادة من قبل الإماراتيين بتواضع الشيخ محمد، وانسجامه مع الجماهير التي حضرت الحدث، حيث تخلص ولي العهد من البروتوكولات الرسمية، وجلس بين الحضور.

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