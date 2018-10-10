ما سبب ضحكة محمد بن زايد التي غزت مواقع التواصل؟ (فيديو)

اجتاح مقطع فيديو يُظهر الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، وهو يضحك بين الحضور، في إحدى ندوات “مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل”، مواقع التواصل، خاصة في منطقة الخليج.

وجرى تداول الفيديو على نطاق واسع وشاهده عشرات الآلاف، منذ أمس الثلاثاء.

وكشفت وسائل إعلام إماراتية أن ضحكة الشيخ محمد بن زايد جاءت تفاعلًا مع وقوع رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والرئيس التنفيذي لشركة “مبادلة” الإماراتية للاستثمارات، خلدون المبارك، في حرج؛ بعد سؤال من مقدم الجلسة المذيع حمد الحارثي.

وسأل الحارثي المبارك سؤالًا مفاجئًا عن مدى رضا الشيخ محمد بن زايد عن أداء ونتائج “مان سيتي”، خلال السنوات الماضية، ليردّ بعد صمت خيّم على القاعة “إن شاء الله دايمًا راضي”، لينفجر الشيخ محمد بن زايد ضاحكًا بين الجمهور، الذي شاركه الضحك من ارتباك المسؤول الإماراتي.

خلال الحوار @hamed_alharthi مع معالي خلدون المبارك

ذكر بأن الشيخ محمد بن زايد لا يرضى بأي انجاز ويطالبه بالمزيد حماد الحارثي سأل معالي خلدون المبارك

هل بوخالد راضي عن عملك في @ManCity وما انجزته حتى الان !

خلدون توهق ???? الله يديم الضحكه على ويهك يا بو خالد ???????????? pic.twitter.com/R3PoTOGhRU — `زايد المنهالي . (@Z_Almenhali1) October 10, 2018

وتحدث الشيخ محمد بن زايد خلال الجلسة في التظاهرة التي حضرها عدد من المسؤولين والجمهور الشبابي، داعيًا الشباب الإماراتي إلى المساعدة في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها.

ولقي المقطع، الذي تم تداوله بكثرة، إشادة من قبل الإماراتيين بتواضع الشيخ محمد، وانسجامه مع الجماهير التي حضرت الحدث، حيث تخلص ولي العهد من البروتوكولات الرسمية، وجلس بين الحضور.