تأسيس أول نادٍ للضحك في مصر

وُوجه تأسيس نادٍ للضحك وسط القاهرة في مصر بترحيب وقبول واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يهدف إلى نشر السعادة، ومواجهة ضغوط الحياة والتغلب عليها، والتخلص من عوامل الإحباط والروتين اليومي، وفق ما أفاد مؤسس النادي.

وقال مؤسس النادي الذي يطلق عليه “9 شارع عدلي” أحمد عبد الفتاح، لـ”إرم نيوز”، إن “الهدف من إنشاء النادي هو مواجهة الأزمات الأسرية، والتخلص من الروتين، وإعادة تهيئة الإنسان، وتجديد نشاطه اليومي، من خلال تحويل المواقف والقضايا السلبية إلى كوميديا من أجل إسعاد الناس”.

وأوضح عبد الفتاح أن “الفكرة كانت مجرد فيديوهات يتم تداولها على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”يوتيوب”، في صورة تتناول القضايا المأساوية في صورة كوميدية، حتى حظيت بمتابعة واسعة وإقبال كبير، على إثر ذلك تم تأسيس النادي الجديد”.

وأفاد بأن “تحويل الفكرة إلى أرض الواقع واجه صعوبات في بدايتها، منها رفض جميع أفراد أسرته للفكرة، لكنهم بدأوا بدعمه بعد أن وجدوا أن النادي يحظى بإقبال واسع خاصة من قِبل الشباب”، مؤكدًا أن “العروض لا يوجد بها أي انتهاك حقوقي، أو مخالفة قانونية، لكنها مجرد تحويل في النص إلى لقطات لإسعاد رواد النادي”.

وذكر أن “الفكرة جاءت مناسبة مع تزايد ضغوط الحياة، حتى أصبحت فكرة النادي المضحك تلقى رواجًا كبيرًا في ظل الأزمات الاقتصادية، وارتفاع معدلات الأزمات الحياتية اليومية”.

وكان عبد الفتاح قال خلال لقاء تلفزيوني سابق، إن”الفكرة جاءت لعدم وجود نادٍ ينشر السعادة بين الناس، خاصة مع احتياجهم بشدة إلى الضحك والابتسامة”، لافتًا إلى أن “الكوميديا التي يقدمها النادي لها هدف، وتنبع من قضايا المجتمع، إذ يجعلون القضايا المأساوية مصدرًا للضحك والنقد”.