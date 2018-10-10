المنصب الأول من نوعه في العالم.. بريطانيا تعيّن وزيرة لمكافحة الانتحار‎

عينت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الأربعاء، وزيرة لمكافحة الانتحار، في إطار جهود البلاد للحد من أعداد الأشخاص الذي يقدمون على إزهاق أرواحهم.

واختارت ماي، جاكي دويل برايس، لهذا المنصب الذي يعتقد أنه الأول في العالم، في الوقت الذي يجتمع فيه ممثلون عن 50 دولة في لندن، اليوم، لحضور قمة للصحة النفسية.

كما تعهدت ماي بتقديم 2.4 مليون دولار لضمان استمرار عمل جمعية “ساماريتانس” الخيرية لتقديم خط اتصال مباشر مجاني للإرشاد.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن ماي قولها إن تعيين وزيرة الصحة النفسية جاكي دويل برايس سيساعد في معالجة وصمة العار المحيطة بالانتحار.

ووصفت جمعية “الحملة ضد العيش البائس”، المخصصة للوقاية من انتحار الذكور، تعيين الوزيرة بأنه خطوة رائدة.

وقال سميون غانينغ، المدير التنفيذي للجمعية، في تصريح صحفي، إن الخطوة تساعد على “تسليط الضوء على الانتحار وآثاره المدمرة، ومواصلة بناء الدعم لجميع المتضررين في أنحاء المملكة المتحدة”.

يشار إلى أن نحو 4500 شخص ينتحرون كل عام في بريطانيا، بحسب وكالة “أسوشييتد برس”.