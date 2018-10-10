“نساء يدخنّ الشيشة” عند بوابة مول شهير بالخليج يثرن جدلًا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمجموعة نساء يرتدين العباءات وهن جالسات عند مدخل مجمع “الأفنيوز” التجاري يدخنّ “قدو” (الشيشة).

وأثارت الواقعة، التي رجح ناشطون أنها في الكويت فيما ذكر آخرون أنها في البحرين، جدلًا بشأن سلوك النساء.

ورغم انتقاد البعض لتصرف النساء ووصفه بأنه “غير حضاري”، رأى آخرون أنّ جلوسهن وتدخينهن “الشيشة” لا يضر أحدًا وأنهن يستمتعن بوقتهن فحسب.

وهوية النساء اللاتي ظهرن في المقطع المتداول غير معروفة ، كما لم يعرف زمانه ومكانه تحديدًا.

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