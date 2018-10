“نساء يدخنّ الشيشة” عند بوابة مول شهير بالخليج يثرن جدلًا (فيديو)

View this post on Instagram

“نساء يدخنّ الشيشة” عند بوابة مول شهير بالخليج يثرن جدلًا . . تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمجموعة نساء يرتدين العباءات وهن جالسات عند مدخل مجمع “الأفنيوز” التجاري يدخنّ “قدو” (الشيشة). . . وأثارت الواقعة، التي رجح ناشطون أنها في الكويت فيما ذكر آخرون أنها في البحرين، جدلًا بشأن سلوك النساء. . . ورغم انتقاد البعض لتصرف النساء ووصفه بأنه “غير حضاري”، رأى آخرون أنّ جلوسهن وتدخينهن “الشيشة” لا يضر أحدًا وأنهن يستمتعن بوقتهن فحسب. . . #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #الخليج #الكويت #الإمارات #السعودية #البحرين #kuwait #شيشة #تدخين #النساء #المرأة #جدل #مول #الأفنيوز