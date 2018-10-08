طلبة على حافة الموت في سيارات النقل بالسعودية (صور)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الإثنين، صورًا قالوا إنها تُظهر الطريقة “غير اللائقة والمهينة” لنقل طلاب المدارس في محافظة “الداير بني مالك”، محذّرين من تعرض الطلاب لحوادث قد تكون مميتة.

وكشفت الصور اللامبالاة التي يبديها بعض الأشخاص الذين يقومون بنقل الطلبة، خاصة الأطفال منهم، وما يظهر من عدم الاهتمام بطريقة ركوبهم وتأمينهم من مخاطر السقوط.

وقالت إدارة تعليم “صبيا”: إن النقل المدرسي متوقف منذ بداية العام الدراسي الحالي في كثير من المحافظات، ومنها محافظة “الداير”، مشيرة إلى أن التوقف مرتبط بانتهاء عقد شركة نقل خاصة، بحسب صحيفة “عاجل” المحلية.

واعتبرت إدارة التعليم أن الصور التي تم تداولها تظهر “اجتهادات شخصية من أولياء أمور الطلاب والطالبات؛ حيث لم يتم التعاقد مع أي جهة”، مشيرة إلى أن دور الإدارة مقتصر على التوعية لا الإلزام.

وشددت الإدارة على أنها “تراقب وتتابع وسائل نقل المتعهدين وتتحقق من تطبيق معايير الأمن والسلامة، وترصد المخالفات والتجاوزات حال حدوثها، والتي ترفعها إلى شركة (تطوير) للنقل التعليمي؛ للتعامل معها وإلغاء عقود من ثبت تقصيرهم، متمنيةً للجميع السلامة والعافية”.