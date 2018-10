وزارة العمل السعودية توضّح حقيقة حادثة تعنيف الرياض

View this post on Instagram

@eremnews “رجل يعتدي بلا رحمة على فتاة” بالسعودية يثير جدلا واسعا . . تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو مروع، لرجل يعتدي على فتاة بمطرقة، فيما كانت المرأة التي توثق الفيديو تصرخ بأن الرجل يضرب الفتاة والولد، الذي ظهر ويده على أذنه من أثر الضربة. وأظهر المقطع المتداول – الذي لم يعرف زمانه ومكانه – الرجل وهو يعتدي بوحشية على الفتاة التي كانت في سيارة، كما ظهرت فتاة أخرى وقد اشتبكت مع صبي، فيما رجح ناشطون أنه اعتدى عليها لقيادتها السيارة، بينما رأى آخرون أن الفتاتان والأطفال هم من بدأوا الاعتداء على الرجل الذي بدا من سلوكه أنه مريض نفسي. . #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #السعودية #الامارات #الكويت #البحرين #اليمن #لبنان #العراق #سوريا #السودان #مصر #اعتداء #فتاة #رجل_يعتدي_بلا_رحمة_على_فتاة