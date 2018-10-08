وزارة العمل السعودية توضّح حقيقة حادثة تعنيف الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الإثنين، أن فيديو التعنيف الذي تعرض له أطفال من قبل أحد الأشخاص في الرياض، قديم وحالة الأبناء الصحية جيدة.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول تعنيف شخص لفتاة في الشارع مستخدمًا آلة حادة، توضح الوزارة بأن الحالة قديمة وتمت مباشرتها في حينه من قبل وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض”.

وأضافت: “تم على أثر ذلك إحالة المُعنف إلى النيابة العامة، والأبناء يتمتعون بصحة جيدة، وتتم متابعة حالتهم”.

إشارة إلى ما تم تداوله حول تعنيف شخص لفتاة في الشارع مستخدما آلة حادة، توضح الوزارة، بأن الحالة قديمة وتم مباشرتها في حينه من قبل وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض، وتم على أثر ذلك إحالة المُعنف إلى النيابة العامة، والأبناء يتمتعون بصحة جيدة، ويتم متابعة حالتهم. — وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) October 8, 2018

جاء ذلك، بعد أن تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو مروعًا، لرجل يعتدي على فتاة بمطرقة، فيما كانت المرأة التي توثق الفيديو تصرخ بأن الرجل يضرب الفتاة والولد، الذي ظهر ويده على أذنه من أثر الضربة.

وأظهر المقطع المتداول – الذي لم يُعرف زمانه ومكانه – الرجل وهو يعتدي بوحشية على الفتاة التي كانت في سيارة، كما ظهرت فتاة أخرى وقد اشتبكت مع صبي، فيما رجح ناشطون أنه اعتدى عليها لقيادتها السيارة، بينما رأى آخرون أن الفتاتين والأطفال هم من بدأوا الاعتداء على الرجل، الذي بدا من سلوكه أنه مريض نفسي.