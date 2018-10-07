بعد وصفه فتاة بـ”الهبلة”.. محكمة إماراتية تغرّم شابًا 20 ألف درهم

قضت محكمة إماراتية بتغريم شاب خليجي الجنسية نعت فتاة بالقول إنها “هبلة”، بدفع غرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم، وحبسه ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ، رغم تبريره ذلك بأنه من باب المزاح.

وطالب المتهم خلال جلسة محكمة استئناف أبوظبي، من هيئة المحكمة استخدام الرأفة معه، وإلغاء حكم الحبس، لأن الوصف جاء ضمن رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضمن نطاق”المزاح” مع الفتاة التي كان ينوي خطبتها، كما يقول.

وبعد إرسال الرسالة قامت الفتاة بتوكيل محامٍ لرفع دعوى تعويضية عن الأضرار المعنوية التي تسبب بها الشاب لها جراء هذا الوصف.