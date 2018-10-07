وفاة المعمر السعودي عبدالله عبدالمحسن القشعمي عن 110 سنوات

توفي المعمر السعودي، عبدالله عبدالمحسن القشعمي الأحد، عن عمر ناهز 110 سنوات، حيث سيصلى عليه صلاة الجنازة في مسجد الملك عبد العزيز بمحافظة الزلفي بعد صلاة العشاء.

وكتب عبدالرزاق القشعمي نجل الراحل: “إنا لله وانا إليه راجعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي عبدالله بن عبدالمحسن القشعمي وسيصلى عليه بجامع الملك عبدالعزيز عشاء اليوم الأحد ١/٢٧ / ١٤٤٠ إن شاء الله ، العزاء بالمقبرة” .

انالله وانا اليه راجعون

بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله تعالى والدي عبدالله بن عبدالمحسن القشعمي وسيصلى عليه بجامع الملك عبدالعزيز عشاء اليوم الاحد ١/٢٧ / ١٤٤٠ إن شاء الله . العزاء بالمقبره . — عبدالرزاق القشعمي (@pasl3741) October 7, 2018

وقدم الشيخ محمد العريفي لذوي الشيخ المتوفى، عبر صفحته الشخصية على “تويتر”، قائلًا ” لبث إمامًا في المسجد أكثر من 80 سنة متواصلة، عزائي لأهله وإخوته وأسرة القشعمي الكريمة”.

وكثيرًا ما كان يروي القشعمي محاولة الاعتداء على الملك عبدالعزيز رحمه الله في الحرم منذ نحو 90 عامًا، كما كان يتذكر القشعمي كيف كان يحضر مع الملك عبدالعزيز في معسكره ويستمع لحديثه ومفاوضاته.

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توفي الشيخ المعمر العم/ #عبدالله_عبدالمحسن_القشعمي

عن عمر 110 سنوات لبث إماماً في المسجد أكثر من 80 سنة متواصلة يصلى عليه بجامع الملك عبدالعزيز بـ #الزلفي بعد العشاء اليوم الأحد عرائي لأهله وإخوته وأسرة القشعمي الكريمة

إنا لله وإنا إليه راجعون ..https://t.co/gP0Fl7gRSN — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) October 7, 2018

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون،،

توفّي الشيخ الزاهد العابد المعمّر المحبوب#عبدالله_عبدالمحسن_القشعمي

عن مئة وعشر سنوات.

زرته مرّات وسمعت منه وقائع شهِدها من نحو ٩٠ سنة، منها قصة محاولة الاعتداء على الملك عبدالعزيز رحمه الله في الحرم عام ١٣٥٣هـ، وكان ذلك أمام عينينه رحمة الله عليه. pic.twitter.com/neKc69IlVp — محمد المهنا (@almohannam) October 7, 2018

وقال عضو هيئة التدريس في ‏قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم محمد بن إبراهيم الحمد: “ستشيع الزلفي-بإذن الله- بعد عشاء هذا اليوم علمًا من أعلامها وهو الشيخ # عبدالله_عبدالمحسن_القشعمي عن عمر يناهز المائة وعشر سنوات. ملأها بالعلم والعبادة وتلاوة القرآن وتعليمه والإمامة والخطابة والبر والصلة وسلامة الصدر وسماحة النفس وطلاقة الوجه وحب الخير للناس”.