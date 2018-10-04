شاهد بالصور كيف تكسب هذه المرأة أموالًا طائلة من داخل غرفة نومها‎؟

نجحت إميلي ثاوثرين، من مقاطعة دورهام في بريطانيا، في الترويج لعلامتها التجارية الخاصة بتصميم أزياء للأطفال “كاب لايف”، عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام، من داخل غرفة نومها، حيث باعت منذ عام الآلاف من منتجاتها الخاصة، لمتابعيها البالغ عددهم 11000 مستخدم.

وذكرت صحيفة” ذا صن”البريطانية، اليوم الخميس، أن ثاوثرين (25 عامًا)، تشتري ملابس أطفال خامًا من تجار الجملة، ثم تطبع عليها تصاميمها الخاصة والأحادية الألوان، ثم تُلبسها لطفلها، وتعرضها للبيع عبر موقع انستغرام.

كما وتسمح لعملائها باختيار تصاميم تُعبّر عن شخصيات أطفالهم.

وقالت الأم الشابة “إنها تركت دراسة الإسعاف والطوارئ في الجامعة، وتفرغت لعملها الجديد منذ أكثر من عام”، مبينة أنها تعلمت تقنياته من موقع يوتيوب.