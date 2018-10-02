“غياب الطلاب” يطيح بمسؤول تعليم وقائد مدرسة في السعودية

أعفى مدير عام التعليم بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية، الدكتور عسيري الأحوس، مدير مكتب التعليم الأهلي بالمنطقة وقائد مدرسة ثانوية أهلية؛ وذلك على خلفية ضعف تفعيل ومتابعة إجراءات الانضباط المدرسي بإحدى المدارس الأهلية.

وبحسب بيان رسمي لإدارة تعليم المنطقة، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف، أن مدير تعليم جازان أصدر قرارًا بإنهاء تكليف مدير مكتب التعليم الأهلي وقائد مدرسة ثانوية أهلية؛ وذلك إثر توجيهات الوزارة الخاصة بضرورة الاهتمام بالانضباط المدرسي وتطبيق كافة الإجراءات المتعلقة به.

وأوضح عطيف، أن قرار الإعفاء جاء بعد رصد غيابات متكررة لطلاب المدرسة المشار إليها، مؤكدًا أن قرار مدير تعليم جازان تضمن إسناد وضع الاختبارات لطلاب المدرسة في بعض المواد إلى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، مشيرًا إلى أن اللجان المختصة تعمل على متابعة سير الدراسة بالمدارس الأهلية بالمنطقة.