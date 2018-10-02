طالبات في الأردن يثرن الجدل بالرقص على “تعال أشبعك حب” (فيديو)

أثارت طالبات مدرسة حكومية في الأردن، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرن فيه وهن يغنين في الإذاعة الصباحية على أنغام الأغنية العراقية “تعال أشبعك حب”، والتي نالت شهرة واسعة في الفترة الأخيرة.

وشهد مقطع الفيديو ردود فعل غاضبة من قبل الأردنيين، الذين استهجنوا تصرف الطالبات، وموقف مدرستهن من عدم الالتزام في الجو المطلوب للدراسة والتعليم.

وتبين بحسب المواطنين، بأن مقطع الفيديو تم تصويره في إحدى المدارس الحكومية الموجودة في محافظة إربد شمال العاصمة عمان.

وبدوره، قدم الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية وليد الجلاد في تصريح، اعتذاره للمواطنين عن هذه الحادثة.

وطلب الجلاد من الذين يعرفون أي معلومة عن هذه المدرسة، أن يتم تزويد الوزارة بها، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المتورطين في هذا العمل.