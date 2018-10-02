احتجاجات طلابية تتحول لأعمال شغب في الأردن (صور وفيديو)

نفذ عدد من طلاب الثانوية العامة في الأردن أعمال شغب، يوم الثلاثاء؛ احتجاجًا على قرار لوزارة التربية والتعليم باعتماد نظام الفصل الواحد في الامتحانات.

وأقدم الطلاب المحتجون في محافظة الزرقاء شمالي شرق عمان، على حرق إطارات، وسط الشارع العام.

جاء ذلك بعد ساعات من اعتصامات نفذها مئات من طلبة الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم في عمان، وبعض المديريات في محافظتي إربد والعقبة؛ احتجاجًا على اعتماد نظام الفصل الواحد بدلًا من الفصلين.

ودعا طلبة التوجيهي المعتصمون الوزارة إلى العودة لنظام الفصلين، معتبرين أن قرار الفصل الواحد “فيه ظلم للطلبة”.

وكانت الوزارة أعلنت، في وقت سابق، أن الامتحان الوزاري للطلبة النظاميين سيعقد بواقع ورقة واحدة امتحانية لكل مادة، حيث سيستغرق الامتحان 3 ساعات لمواد الرياضيات والعربي تخصص، وبواقع ساعتين ونصف الساعة لباقي المواد.

لكن الوزارة أكدت، يوم الثلاثاء، أنه “من السابق لأوانه الحديث عن أي تفاصيل بشأن جدول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للطلبة النظاميين للدورة الصيفية المقبلة، والذي من المتوقع أن يُعقد بعد منتصف حزيران المقبل”.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، وليد الجلاد: إن “مجلس الامتحان العام في الوزارة لم يحسم بعد مدة جلسات الامتحان والفواصل الزمنية بينها، ولا موعد جلسات الامتحان”.