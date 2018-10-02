في واقعة غريبة.. مصري يقاضي زوجته بسبب “مقلب”

في واحدة من أغرب دعاوى النشوز والطلاق في مصر، أقام مواطن دعوى نشوز ضد زوجته أمام إحدى محاكم الأسرة بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة بسبب “مقلب هزار” أو مزاح.

وقال الزوج الذي يُدعى محمد ناصر ويبلغ من العمر 24 عامًا، في الدعوى القضائية، إن “زوجته البالغة من العمر 19 عامًا اتضح له عدم بلوغ عقلها السن المناسبة للزواج، لقيامها بالاعتداء عليه بشكل متكرر وتنفيذ مقالب هزار تسبب له أضرارًا جسدية”.

وأوضح ناصر أن “زوجته قامت بالهزار معه أخيرًا بالتخفي وراء ستارة بالمنزل وتفاجئه بإلقاء طبق شوربة ساخن على جسده، متسببةً في إصابته بحروق وتشوه في وجهه”.

وبّين الزوج أنه “لم يكتف بدعوى واحدة أمام محكمة الأسرة بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، لكنه قدم بلاغًا ضدها أمام قسم شرطة الهرم، مرفقًا به التقارير الطبية التي تؤكد إصابته بتشوه في الوجه والجسد، نتيجة سكب زوجته الشوربة الساخنة عليه وادعائها بأن ذلك من باب الهزار أو المزاح”..