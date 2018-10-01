ملاحقة شرطي سعودي متدرب في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي‎

المصدر: ا ف ب

اعتقلت السلطات الفرنسية، شرطيًا سعوديًا، بتهمة الاعتداء الجنسي على موظفة فندق، وفقًا لما أفاد مصدر قضائي.

وأوضح المصدر، بأن الشرطي السعودي حضر إلى فرنسا لمتابعة تدريب شمال غرب البلاد، لكنه اعتقل بسبب الاعتداء الجنسي على موظفة فندق.

وكشف المصدر ذاته عن أن الواقعة “جرت بعد ظهر السبت عندما اعتدى الشرطي جنسيًا على موظفة الفندق الثلاثينية في المصعد ثم في غرفته في الفندق”.

وقالت النيابة العامة لمدينة سان مالو في شمال غرب فرنسا إن الموظفة “كانت مكلفة بمرافقة الشرطي حتى غرفته، فحاول تقبيلها بالقوة وتعمد ملامستها”، لكن الموظفة الشابة تمكنت من الفرار واستدعت زميلًا لها تشاجر مع الشرطي.

وكان من المقرر أن يبدأ الشرطي السعودي تدريبًا الإثنين في مدرسة الشرطة في سان مالو، إلّا أنه أوقف ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي، حيث حدد موعد جلسة محاكمته في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

كما سيلاحق زميل الموظفة أيضًا بتهمة العنف وسيستدعى للمثول أمام القضاء في تشرين الثاني/نوفمبر.