وفاة الأميرة نورة بنت تركي بن عبدالله آل سعود

توفيت، اليوم الإثنين، في المملكة العربية السعودية، الأميرة نورة بنت تركي بن عبدالله آل سعود، والدة الأميرة العنود بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي السعودي نبأ وفاة الأميرة والصلاة عليها في المسجد الحرام بمكة المكرمة، في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وقال البيان: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نورة بنت تركي بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود، والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة / العنود بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وقد تمت الصلاة عليها اليوم الإثنين الموافق 21 / 1 / 1440 هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.