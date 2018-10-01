فتوى رجل دين تدفع مصرية للجمع بين زوجين

ألقت الجهات الأمنية في مصر، اليوم الإثنين، القبض على مواطنة بمحافظة البحر الأحمر، لجمعها بين زوجين في وقت واحد من خلال عقود مسجلة.

وتشير التفاصيل إلى أن مباحث الآداب بالبحر الأحمر، تمكنت من ضبط ربة منزل، لجمعها بين زوجين، أحدهما بعقد رسمي مسجل، والآخر عرفي.

واعترفت المتهمة لمياء محمود 25 عامًا، خلال التحقيقات بارتكابها الواقعة، مبينةً أنها اشتكت لأحد المشايخ مسألة وقوعها في حب شاب أعزب رغم أنها متزوجة، فأشار إليها رجل الدين بالزواج منه عرفيًا، حتى لا تكون زانية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن رجل الدين هو سبب حدوث تلك الواقعة، لتخاطب جهات التحقيق مؤسسة الأزهر، لضبط وإحضار رجل الدين صاحب تلك الفتوى.

وقررت النيابة العامة، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، لحين الاستماع لبقية أطراف الواقعة.