جلسة لمحاكمة إعلامي الجزيرة فيصل القاسم في الأردن

أفاد موقع إخباري أردني، يوم الاثنين، بأنّ محكمة في العاصمة عمّان، أصدرت مذكرة تبليغ بحق الإعلامي السوري في قناة الجزيرة القطرية، فيصل القاسم، لحضور جلسة محاكمة بصفته “مشتكى عليه”.

وقال موقع “خبرني” الإخباري، إنّ محكمة بداية جزاء عمّان، أصدرت المذكرة بحق القاسم بصفته “مشتكى عليه في دعوى الحق العام، بجرم المباشرة بغير سند شرعي في نشر مصنف دون إذن كتابي للمؤلف، وفقًا لأحكام المادة 51 من قانون حماية المؤلف”.

وأشار إلى أنّ “المذكرة أرفقت إلى جانب اسم فيصل القاسم جنسيته السورية وأنه متواجد خارج البلاد”.

وحدَّدت المحكمة تاريخ الـ 28 من تشرين الأول الجاري، موعدًا لجلسة المحاكمة، وفق المصدر ذاته.

ولم تتضح -لغاية الآن- تفاصيل إضافية بخصوص فحوى الشكوى القضائيّة بحق الإعلامي السوري المثير للجدل.