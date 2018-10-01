مصرية تقاضي طليقها بسبب 5 دولارات

أقامت مواطنة مصريّة دعوى قضائيّة أمام إحدى المحاكم، تطلب فيها حبس طليقها ووالد أبنائها، لرفضه دفع 100 جنيه (5 دولارات) ثمن دواء إحدى بناته شهريًّا.

وتشير التفاصيل إلى أن المواطنة منال كاظم طالبت في دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيري في منطقة شبرا بالعاصمة القاهرة بحبس زوجها، بسبب رفضه تنفيذ حكم قضائي يلزمه بدفع 100 جنيه شهريًا ثمن الدواء الخاص بابنته.

وذكرت المواطنة في الدعوى أنها تعيش مع شقيقها وينفق عليها وعلى أبنائها منذ طلاقها قبل 4 سنوات، لكنها فوجئت بقيام الزوج باستقطاع 100 جنيه من نفقة الأبناء ورفض دفعها بزعم أنها وضعت “افتراءً وكذبًا” منها.

وبينت أن الـ100 جنيه التي استقطعها الزوج هي ثمن علاج ابنته الصغيرة، مشيرة إلى أن الطلاق كان بسبب خيانته لها وقيامه بسرقة مجوهراتها وأموالها وإنفاقها على سيدات أخريات.