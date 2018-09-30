عربي يعثر على طفلة في صندوق قمامة.. فكانت الصدمة

في واقعة غريبة من نوعها، عثر مواطن مصري على طفلة حديثة الولادة في صندوق قمامة بمنطقة شبراخيت في محافظة الدقهلية شمال البلاد، ليكتشف بعد ذلك أنها من عائلته.

الواقعة بدأت مع تلقي الجهات الأمنية في مصر بلاغًا بعثور عامل في قطاع النظافة بمنطقة شبراخيت على طفلة حديثة الولادة مربوطة الحبل السري وملفوفة في بطانية داخل صندوق نفايات قديم بالمنطقة.

وسارعت الجهات المعنية إلى نقل الطفلة لأحد المستشفيات، مع تقديم الشكر للعامل محمد شعبان 30 عامًا على موقفه النبيل لإنقاذ الطفلة والاهتمام بها.

لكن المفاجأة الكبرى في الواقعة قد اتضحت بعدما تقدَّمت أم الطفلة ببلاغ ضد شاب تزوجت منه عرفيًّا بقيامه بخطف طفلتهما والتخلص منها، مستغلًّا هروبها من أسرتها قبل نحو شهرين والإقامة معه، بسبب زواجهما سرًّا من وراء أهلهما في أحد مراكز محافظة الدقهلية.

وبفحص البلاغ اتضح أن الطفلة التي عُثِر عليها هي نفسها المبلّغ عن اختفائها من قبل الفتاة، كما أن العامل الذي عثر عليها من عائلة أم الطفلة.

وحرَّرت الجهات الأمنية بلاغًا بالواقعة للتحرك من أجل ضبط المتهم في الواقعة ومواجهته بأقوال زوجته، إلى جانب عقد جلسة صلح بين أسرة الفتاة والشاب من أجل إنهاء تلك القضية.