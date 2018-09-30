داعية سعودي يصدر فتوى بشأن الموظفين بشهادات مزورة (فيديو)

أصدر داعية سعودي بارز فتوى بشأن الموظفين، الذين تم تعيينهم في مواقع ومناصب وظيفية بشهادات مزورة أو غشوا في حياتهم التعليمية.

وأكد سعد الخثلان عضو “هيئة كبار العلماء” سابقًا ورئيس مجلس إدارة “الجمعية الفقهية السعودية”؛ أن على كل مَن توظّف بشهادة مزوّرة، ترك العمل ورد جميع المبالغ التي أخذها بهذه الشهادة المزورة.

وطالب الخثلان، في لقاء متلفز، في معرض توضيحه لما تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي بشأن فتوى أثر الغش في الامتحانات على الوظيفة والراتب، الجهات المختصة بمحاسبة حملة الشهادات المزورة وإيقاع عقوبة تعزيرية بحقهم.

وأوضح أن “الغش محرّم؛ بل من كبائر الذنوب ولابد فيه من التوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول “من غش فليس منّا”.

وقال الخثلان: ” لا أظن أحدًا يفتي بالجواز لمَن توظّف بشهادة مزوّرة، فهو غشّ الأمة والمجتمع وغشّ نفسه، ولا شك أن هذا يجب عليه أن يترك هذا العمل، بل يجب عليه أن يرد جميع المبالغ التي أخذها بهذه الشهادة المزوّرة، وأن يردها لأصحابها ويتوب الى الله – عزّ وجلّ -، بل ينبغي للجهات المسؤولة والمختصة أن تحاسبه وأن تعاقبه وأن توقع عليه عقوبة تعزيرية مناسبة؛ لأن هذه جريمة في حق المجتمع، خاصة في المهن التي تمس الحاجة إليها كمهن الطب أو الهندسة المعمارية ونحو ذلك فهذه خطورتها كبيرة”.

وأضاف: “هذه المسألة لا أظن أحدًا أصلًا يفتي بالجواز! ومفروغ منها وليست محلًا أصلًا للنقاش ولا أظن أن فيها خلافًا بين العلماء”.